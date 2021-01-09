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القيادة تُعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا

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القيادة تُعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا القيادة تُعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا

القيادة تُعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا، وما نتج عن ذلك من ضحايا، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا، وما نتج عنه من ضحايا، وأُعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أندونيسيا الرئيس الإندونيسي تحطم طائرة جاكرتا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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