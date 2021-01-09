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"بلومبرج": عفو عن نفسه يعرضه لاتهامات جنائية

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"بلومبرج": عفو ترامب عن نفسه يعرضه لاتهامات جنائية "بلومبرج": عفو عن نفسه يعرضه لاتهامات جنائية

مصراوي Masrawy

08:06 م السبت 09 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلاً عن خبراء، اليوم السبت، إن أي خطوة من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، لإصدار عفو عن نفسه في أيامه الأخيرة بمنصبه، قد تستدعي من الإدارة القادمة الطعن على هذا الإجراء من خلال توجيه اتهامات جنائية ضده.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، أثارت احتمالية أن يصدر ترامب عفوا عن نفسه وسط تنامي الدعوات لمحاكمته بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وبحسب بلومبرج، باستطاعة الرئيس العفو عن أشخاص آخرين لكن إصدار العفو عن نفسه ضد أى ملاحقات محتملة فى المستقبل يعد أمرا جديدا وقد يرغب الديمقراطيون والجمهوريون في إلغائه بالمحكمة العليا.

وأوضحت أن ترامب يواجه بالفعل تهديدات قانونية قبل أعمال الشعب التي وقعت الأربعاء.

وكان المئات من مثيري الشغب المؤيدين لترامب قد اقتحموا مبنى الكابيتول، رمز الديمقراطية الأمريكية ومقر المجلس التشريعي يوم الأربعاء، وجرى إطلاق أعيرة نارية كما قتل خمسة أشخاص بينهم شرطي.

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