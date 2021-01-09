★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

كشف مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، مساء السبت، أنه من المرجح أن يوقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على عقد صفقة لبيع مقاتلات "أف ٣٥" للإمارات،قبل أيام من نهاية ولايته المقرر لها ٢٠ يناير المقبل، حسبما ذكر موقع "ديفينس نيوز" المعني بأخبار وزارات الدفاع حول العالم.

وقال مساعد وزير الشؤون العسكرية والسياسية في وزارة الخارجية الأمريكية، كلارك كوبر، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف مساء أمس الجمعة، إن "كل شيء يسير في هذا الاتجاه" فيما يخص توقيع ترامب على الصفقة مع الإمارات حتى تركه الرئاسة يوم 20 يناير.

وأوضح كوبر: "كما تفهمون، هناك أكثر من صفقة واحدة... لهذا السبب سيتم التوقيع عليها في أوقات مختلفة".

وتقدر قيمة الصفقة التي تسعى خلالها الإمارات لإمتلاك مقاتلات حربية جديدة وتحديث عددًا من أسلحتها بنحو 23.37 مليار دولار، وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 مقاتلة من طراز F-35A بقيمة 10.4 مليار دولار، و18 طائرة بدون طيار MQ-9B بقيمة 2.97 مليار دولار، و10 مليارات دولار من طائرات جو-جو وجو-أرض.