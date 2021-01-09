بروتوكول تعاون بين المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات و"أرادكو"

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

وقعت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، بروتوكول تعاون مع الشركة الزراعية أرادكو للبحث والتطوير في مجال التدريب والتسويق.

وقالت عبداللاه لـ"مصراوي"، اليوم السبت، إن البروتوكول يأتي في إطار التعاون والتكامل بين مركز البحوث الزراعية والجهات التابعة له وبين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن البروتوكول يشمل مجال التدريب والتسويق والاستشارات الفنية.

وأصافت عبداللاه، أن الهدف من التعاون تبادل الخبرات ورفع القدرات التنافسية للعاملين في هذة القطاعات من المنتجين والمصدرين والعمل على دعم صغار المنتجين والمصدرين زيادة إنتاجهم وتحسين مواصفاتها يؤدي إلى زيادة دخولهم ورفع مستوى معيشتهم، من خلال تقديم الخدمات المختلفة التي تتوفر بالمعمل ومنها التدريب والخدمات التسويقية والاستشارية والإرشادية وعمل الدراسات الفنية اللازمة لهم.

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