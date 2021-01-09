بالصور.. السيطرة على حريق أشجار بمنطقة المعلمين في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، على حريقٍ اندلع في أشجار ومخلفات زراعية على الترعة الإبراهيمية بالقرب من شريط السكة الحديد وموقف السرفيس بمنطقة المعلمين.

تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إخطارًا من محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقلت قوات الحماية المدنية وعبدالرحمن القرن مدير أزمات حي غرب، إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء سيطرت على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.