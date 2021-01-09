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كوباية شاي لحكم في ملعب المباراة تثير الجدل بالمنوفية

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كوباية شاي لحكم في ملعب المباراة تثير الجدل بالمنوفية كوباية شاي لحكم في ملعب المباراة تثير الجدل بالمنوفية

مصراوي Masrawy

07:51 م السبت 09 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:
انتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تُظهر أحد العمال يحمل صينية شاي خلال مباراة لكرة القدم بشبين الكوم في محافظة المنوفية، وعلق رواد السوشيال ميديا: "الحكم بيشرب شاي في أرض الملعب".
وكشف الحكم الدولي أحمد ساهر، صاحب الواقعة لـ"مصراوي" أنه أستاذ في كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، وأساء له ما تناوله البعض قائلاً: "عامل غرفة الملابس كان معدي من أرض الملعب بين الشوطين، فأوقفته وطلبت منه يرجع من نفس المكان، وصورها أحد المصورين ونشرها بتعليقات على غير حقيقة الواقعة".
وأكد الحكم، أن اللقاء كان بين فريقي ميت خاقان وجمهورية شبين لمواليد 99 يوم الثلاثاء الماضي، مشيرًا إلى أن الأمر انتشر بشكل كبير بتفسيرات خاطئة أزعجته، وكان من الأجدى إبرازها على حقيقتها كون الحكم التزم بالشكل التنظيمي للقاء.

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