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وفاة حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية متأثرًا بكورونا

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وفاة حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية متأثرًا بكورونا وفاة حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية متأثرًا بكورونا

مصراوي Masrawy

07:41 م السبت 09 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أكد مصدر طبي بالقليوبية، اليوم السبت، وفاة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، داخل مستشفى العجوزة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسبق وأكد مصدر في مديرية الصحة بالقليوبية ثبوت إصابة الدكتور حمدي الطباخ بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19، ونقله من مستشفى قها المركزي بعد عزله بها، إلى مستشفى العجوزة بالقاهرة.

جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بديوان المديرية، والعاملين بمكتبه، وتطهير الاستراحة التي كان يقيم بها.

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