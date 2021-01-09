أخبار عاجلة

“إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له -
في الجولة 16.. مواجهة مثيرة تجمع الهلال والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة -
الهلال يعلن انتهاء علاقته بالمهاجم عمر خربين -
ياسر الشهراني هلالي حتى 2025 -
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية -
صور.. محافظ الشرقية يستقبل وزيرة الثقافة لحضور "ابدأ حلمك" -
حريق في مخبز بالبدرشين.. والحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء -
"التنمية المحلية": بدء الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل الأسبوع المقبل -
القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا -
أسامة الأزهري يهنئ الدكتور علي جمعة برئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الأردن يبدأ تطعيم مواطنيه ضد كورونا الأربعاء المقبل

Print
الأردن يبدأ تطعيم مواطنيه ضد كورونا الأربعاء المقبل الأردن يبدأ تطعيم مواطنيه ضد كورونا الأربعاء المقبل

مصراوي Masrawy

07:37 م السبت 09 يناير 2021

الأردن - (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا الأربعاء المقبل.

وقال عبيدات، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت، إن البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا، والتي تستهدف الفئات الأكثر تأثراً، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضًا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.

وحول مصادر لقاحات كورونا التي يستند لها البرنامج، بين الدكتور عبيدات أن تعاقدت مع ائتلاف كوفاكس العالمي، بالإضافة إلى شركة فايزر بشكل ثنائي، لتوريد كميات من اللقاح، لافتا إلى أن العمل جارٍ أيضاً لتأمين كميات إضافية من لقاح "سينوفارم" خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الصحة الأردني إلى أن الحكومة توصلت أيضاً إلى تفاهمات مع شركتي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" المصنعة للقاحات ضد كورونا، لتزويد الأردن بكميات من اللقاحات التي ستنتجها فور حصولها على إذن الاستخدام الطارئ عالمياً ومحلياً.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

شبكة عيون الإخبارية