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إيران ترفض طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على مواطنيها

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إيران ترفض طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على مواطنيها إيران ترفض طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على مواطنيها

مصراوي Masrawy

07:32 م السبت 09 يناير 2021

إيران - (أ ش أ)


أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أن وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي رفضت طلب شركات أجنبية اختبار لقاح كورونا على المواطنين الإيرانيين، فيما تخوف روحاني من دخول البلاد موجة راعبة لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن الرئيس روحاني قوله، في تصريحه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إن شراء وتوفير اللقاح يعد من أولويات البلاد، لكن توفر اللقاح لا يعني تجاهل البروتوكولات الصحية، بل ينبغي مواصلة الالتزام بها عدة أشهر بعد ذلك، لحين التأكد من فعالية اللقاح.

وأوضح أن أحد مطالب المواطنين هو وضع اللقاح تحت تصرفهم بأسرع وقت ممكن، قائلا "إن إجراءات جيدة تحققت بشأن صنع اللقاح المحلي، وفيما يتعلق باللقاح الخارجي فقد كنا منهمكين لفترة اكثر من شهر بمسألة التحويلات المالية".

وأعرب روحاني عن أمله في ألا تدخل البلاد الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدا ضرورة مواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية، مثل استخدام الكمامات وعدم إقامة التجمعات، لأن ضعف الالتزام بأي منها سيهدر كل الجهود.

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