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إغلاق مطار مدريد بسبب العاصفة فيلومينا

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إغلاق مطار مدريد بسبب العاصفة فيلومينا إغلاق مطار مدريد بسبب العاصفة فيلومينا

مصراوي Masrawy

07:30 م السبت 09 يناير 2021

مدريد - (د ب أ)

تم إغلاق مطار مدريد الدولي، بعد أن غطت الثلوج الكثيفة العاصمة الإسبانية وأجزاء كبيرة في أنحاء البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت شركة "أينا إس ايه" العامة، التي تتولى إدارة المطار عبر موقع تويتر إن أكبر مطار في إسبانيا سيظل مغلقا اليوم السبت. وتم بالفعل إلغاء أو تحويل مسار أكثر من 50 رحلة أمس الجمعة.

كما أدى تساقط الثلوج إلى تعليق خدمات القطارات من وإلى مدريد، في حين تم تأجيل مباراة كرة قدم لنادي أتليتيكو مدريد المحلي التي كان من المقرر أن تقام بعد الظهر.

وتحركت العاصفة فيلومينا إلى الشمال من خليج قادش، مما تسبب في أكبر تساقط للثلوج منذ عقود في مدريد.

وبينما ظهر بعض المتزلجين في شوارع المدينة مستغلين الجليد، وتم تعليق خدمات الحافلات وتم إرسال وحدة عسكرية خاصة لمساعدة السائقين المحاصرين بشكل أساسي.

وأودت عاصفة فيلومينا بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل في إسبانيا وشلت الحركة في العاصمة مدريد بمستويات غير مسبوقة من تساقط الثلوج.

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