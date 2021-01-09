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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران مشاركتها في مبادرة "شتي في مصر"، والتي تستهدف تنشيط حركة السياحة الداخلية بمختلف المحافظات السياحية، من خلال طرح أسعار تنافسية على أسعار رحلاتها الداخلية إلى المدن السياحية المصرية، بأسعار تبدأ من 1500 جنيه مصري شاملة الضرائب والرسوم للذهاب والعودة.

وقال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة الوطنية حريصة على تدعيم حركة السياحة الداخلية، لا سيما في هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، والشركة حرصت على المشاركة في توفير أسعار تنافسية إلى الوجهات السياحية العديدة بمصر سواء للمصريين أو الأجانب خلال الفترة من 15 يناير وحتى 28 فبراير المقبل، مضيفًا أن الأسعار المعلنة متاحة سواء ضمن الباكدج السياحي المتكامل أو حجز تذاكر السفر فقط.

وأضاف رشدي أن هذه التخفيضات تأتي تزامنًا مع رعاية مصر للطيران لأكبر حدث عالمي لكرة اليد، وطرح تخفيضات 20% من وجهاتها العالمية إلى مصر خلال فترة البطولة.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة شاركت في المبادرة من خلال عرض رحلات إلى مدينة الأقصر بسعر 1500 جنيه للذهاب والعودة يشمل الرسوم والضرائب، كما طرحت الشركة سعر 1800 جنيه للسفر إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة وأسوان وطابا)، وطرحت سعر 2000 جنيه للسفر إلى مدينة مرسى علم.

وأضاف أن الشركة تسيّر 6 رحلات يوميًا إلى شرم الشيخ، و5 يوميًا إلى الغردقة، و5 رحلات يوميًا إلى كل من الأقصر وأسوان، ورحلتين أسبوعيًا إلى مرسى علم قابلين للزيادة وفقًا للطلب.

وأشار أبو العينين إلى أنه يمكن للركاب حجز رحلاتهم من خلال موقعها الإلكتروني egyptair.com أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة بمصر أو حول العالم أو من خلال وكلاء السياحة والسفر، كما يمكن للركاب حجز برامج سياحية متكاملة تشمل تذاكر الطيران والفنادق والمزارات السياحية، عن طريق مكاتب شركة مصر للطيران الكرنك للسياحة بمدينة نصر على رقم 26738138، فرع شارع قصر النيل على رقم 25775041 أو 25790465، فرع فندق لوبساج المطار على رقم 24183720 أو 22678117، الإسكندرية على رقم ٠35827039

أو من خلال الموقع الإلكتروني karnak.egyptair.com، وعن طريق خدمة الواتس آب على رقم +201285311558، أو عن طريق الصفحات الرسمية لشركة مصر للطيران الكرنك للسياحة على قنوات التواصل الاجتماعي (EGYPTAIR Tourism - Karnak).