وصول ٧٥ شابًا وفتاة للتصفيات النهائية بمسابقة "شباب أسوان يبتكر"

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أسوان- إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن مسابقة "شباب أسوان يبتكر" وصلت محطتها الأخيرة بإجراء الاختبارات للمشروعات الريادية والتي تقدم لها 75 شابًا وفتاة.

ووجه محافظ أسوان، بتشكيل لجنة خماسية محايدة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وإدارة الائتمان والمخاطر بأحد البنوك الوطنية، ومدرب ريادة أعمال.

وأشار محافظ أسوان، إلى أن اللجنة ستبدأ عملها اعتبارًا من غدًا الأحد لمدة ٣ أيام، ويجري تخصيص 15 دقيقة لكل متسابق لعرض مشروعة سواء بنظام العرض التقديمي أو تحريري أو شفوي أعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، ليجري إعلان النتائج يوم 13 يناير وتسليم الجوائز للفائزين.

وأعلنت لجنة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر برئاسة الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان، أن محاور أعمال اللجنة تشمل 10 محاور لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بأسوان والعمل على تشجيع المستثمرين، من خلال توفير دراسات جدوى لمشروعات استثمارية لخلق فرص عمل للشباب.