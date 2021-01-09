الهند تبدأ حملة تطعيم جماعي ضد كورونا في 16 يناير الجاري

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مصراوي Masrawy

الهند - (أ ش أ)

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم السبت، بدء حملتها للتطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا المستجد، في 16 يناير الجاري مشيرة إلى أنها ستبدأ بتطعيم نحو 30 مليون شخص من العاملين بالقطاع الصحي.

وذكرت الحكومة، في بيان، أن القرار اتُخذ بعد اجتماع رفيع المستوى استعرض فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي حالة تفشي "كوفيد-19" والاستعدادات الخاصة بتقديم اللقاح في مختلف أنحاء البلاد، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية.

وأشار البيان إلى أنه سيتم منح الأولوية لنحو 30 مليون عامل بالقطاع الصحي، ثم المواطنين فوق سن الخمسين، أو من هم تحت ذلك السن ويعانون أمراض مزمنة.

وصرحّت السلطات الهندية بالاستخدام الطارئ للّقاح الذي تنتجه شركة "بهارات بيوتك" الهندية، والقاح الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة "أكسفورد" البريطانية، ومن المتوقع أن تصدر موافقتها على استخدام لقاحات أخرى خلال الفترة المقبلة.