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الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

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رفع رصيده لـ22 نقطة في المركز الثاني

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

تغلب فريق الشباب على ضيفه الاتفاق في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بنتيجة 1-0، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الشباب اللاعب كريستيان جوانكا، وذلك عند الدقيقة 22 من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع الشباب نقاطه لـ 22 نقطة محتلًا المركز الثاني، بينما بقي رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز التاسع في سُلّم الترتيب.

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب يتغلب على الاتفاق بهدف دون رد

الشباب الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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