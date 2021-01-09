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الصومال: مقتل 5 عناصر من مليشيات الشباب في غارة جوية

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الصومال: مقتل 5 عناصر من مليشيات الشباب في غارة جوية الصومال: مقتل 5 عناصر من مليشيات الشباب في غارة جوية

مصراوي Masrawy

07:06 م السبت 09 يناير 2021

الصومال - (أ ش أ)

أعلنت الصومالية، مقتل 5 عناصر من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم قيادي بارز، في غارة جوية نفذتها القوات الخاصة بالتعاون مع القوات الأمريكية بالقرب من منطقة "ساحوين".
وذكرت وزارة الإعلام، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية، أن القيادي الذي قتل في الغارة الجوية كان يدعم مليشيات الشباب بالأموال والأسلحة والمتفجرات.
وأكد البيان أن الحكومة الصومالية والقوات الأمريكية ملتزمتان بالقضاء على مليشيات الشباب وكافة التنظيمات الإرهابية مع الحرص على سلامة المدنيين.
وفي سياق متصل، اختتمت بعثة قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" دورة تدريبية لـ 160 من ضباط الشرطة الإفريقية في العاصمة مقديشو.
وسيبقى ضباط الشرطة الأوغندية الذين تلقوا التدريب على مدى 4 أيام في الصومال لمدة عام للمساعدة في الحفاظ على القانون وسيادة النظام، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال مفوض شرطة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال أوغسطين كايلي: "إن الضباط سيواصلون تقديم التدريب والإشراف والمشورة لقوات الشرطة الصومالية" داعيًا الضباط المتدربين إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع المجتمع المحلي.

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مصراوي Masrawy

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