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ملكة بريطانيا وزوجها يتلقيان لقاح "كورونا"

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ملكة بريطانيا وزوجها يتلقيان لقاح "كورونا" ملكة بريطانيا وزوجها يتلقيان لقاح "كورونا"
حَصَلا عليه في قصر وندسور كاسل

ملكة بريطانيا وزوجها يتلقيان لقاح

أعلن قصر باكنغهام اليوم (السبت)، أن الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا وزوجها فيليب -وكلاهما في التسعينيات- تَلَقّيا تطعيمات ضد "كوفيد-19".

وذكر القصر في بيان نقلته "رويترز": "تَلَقّت الملكة ودوق إدنبرة اليوم لقاحات كوفيد-19".

من جهة أخرى، بيّن مصدر ملكي أن طبيبة منزلية كانت تدير اللقاحات في مقر إقامة الملكة في قصر وندسور كاسل، وأنها أعلنت الخبر على الملأ لمواجهة أي تكهنات.

وتبلغ الملكة من العمر 94 عامًا وفيليب يبلغ من العمر 99 عامًا؛ وهو ما يضعهما في فئة الأولوية في طرح لقاح في بريطانيا.

ومع ظهور نوع جديد من الفيروس قابل للانتقال بشكل كبير في جميع أنحاء بريطانيا، قام رئيس الوزراء بوريس جونسون بإغلاق الاقتصاد، ويسرع في إنتاج اللقاحات؛ في محاولة لوقف انتشار الوباء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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