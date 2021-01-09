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فرنسا .. فرض حظر تجول أكثر صرامة على مرسيليا للحد من "كورونا"

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فرنسا .. فرض حظر تجول أكثر صرامة على مرسيليا للحد من "كورونا" فرنسا .. فرض حظر تجول أكثر صرامة على مرسيليا للحد من "كورونا"
تنضم إلى مدن أخرى بينها باريس

فرنسا .. فرض حظر تجول أكثر صرامة على مرسيليا للحد من

نقل تلفزيون "بي.إف.إم"، وقناة "فرانس 3 بروفانس"، عن هيئة حكومية محلية، اليوم (السبت)، أنه سيجري فرض حظر تجول أكثر صرامة في المساء على مدينة مرسيليا الرئيسية بجنوب فرنسا في إطار الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس "كوفيد -19".

وأوضحت الهيئة أن حظر التجول الأكثر صرامة في مرسيليا سيبدأ مساء غد.

وستنضم مرسيليا إلى مدن فرنسية أخرى مثل ستراسبورغ وديجون في نقل حظر التجول إلى الساعة 6 مساءً من الساعة 8 مساءً سابقًا، وحتى الساعة 6 صباحًا من صباح اليوم التالي، وفقاً لـ"رويترز".

في الوقت الحالي، لم يتم تغيير ساعات حظر التجول في باريس، حيث تبدأ من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، على الرغم من أن أعلنت أنها لن تستبعد فرض إغلاق أكثر صرامة إذا ساء وضع "كوفيد 19" في فرنسا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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