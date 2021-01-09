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مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي.. وموعد عودة نجوى إبراهيم للشاشة

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مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي.. وموعد عودة نجوى إبراهيم للشاشة مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لوائل الإبراشي.. وموعد عودة نجوى إبراهيم للشاشة

مصراوي Masrawy

07:00 م السبت 09 يناير 2021

(مصراوي):

كشف مصدر مقرب من الإعلاميين وائل الإبراشي ونجوى إبراهيم، أن الحالة الصحية لـ"الإبراشي" تتحسن كثيرًا بعد التراجع المفاجئ الذي أصابه جراء الإصابة بفيروس كورونا، ونقل على إثره للرعاية المركزة الأيام الماضية.

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"مصراوي"، إن الإبراشي حالته في تحسن مستمر، وهو مازال حاليًا في غرفته العادية بالمستشفى الذي يقيم فيه لتلقي العلاج، لافتًا إلى أنه سيظل هناك لبضع أيام أخرى لحين تماثله للشفاء التام، خاصة وأن الإبراشي يستجيب للعلاج بصورة جيدة مؤخرًا.

من ناحية أخرى، أوضح المصدر أن الإعلامية نجوى إبراهيم تماثلت للشفاء تمامًا وستعود لتقديم برنامج التاسعة على القناة الأولى هذا الأسبوع، من المحتمل أن يكون يوم الأربعاء المقبل، بعدما أصيبت هي الأخرى بفيروس كورونا مؤخرًا.

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي بفيروس كورونا، وقال في رسالة عرضها الإعلامي عمرو أديب إن الفيروس التهم جزءً كبيرًا من رئتيه، الأمر الذي تسبب في دخوله للرعاية المركزة حتى خرج منها وتستمر حالته في تحسن.

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