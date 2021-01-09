حماس تدعو إلى إسناد دولي لجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

غزة - (د ب أ)

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية اليوم السبت، إلى إسناد دولي لجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة.

وأعلنت حماس في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن هنية وجه رسائل مكتوبة إلى الأمم المتحدة، وقادة كل من إيران والأردن وسويسرا وجنوب أفريقيا.

وبحسب البيان: استعرض هنية "جهود الحركة لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء حقبة الانقسام، وموافقتها على إجراء الانتخابات بمستوياتها المختلفة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة التوالي والترابط".

ودعا رئيس حماس قادة الدول المختلفة إلى "دعم هذه الجهود وإسنادها، والعمل على إنجاح هذه الخطوات التي من شأنها تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني".

وكانت حماس وجهت قبل أسبوع رسالة خطية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وأخرى لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتوالي.

وأعلنت حركة فتح أن عباس سيجتمع في وقت لاحق اليوم مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر لبحث إصدار المراسيم الخاصة بإجراء الانتخابات العامة.

وظل الاتفاق على انتخابات متزامنة أو متتالية نقطة خلاف متكررة بين فتح وحماس في محادثاتهما لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

ولم تجر أي انتخابات فلسطينية عامة منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) مطلع عام 2006 التي فازت بها حماس فيما جرت قبل ذلك آخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.