أخبار عاجلة

“إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له -
في الجولة 16.. مواجهة مثيرة تجمع الهلال والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة -
الهلال يعلن انتهاء علاقته بالمهاجم عمر خربين -
ياسر الشهراني هلالي حتى 2025 -
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية -
صور.. محافظ الشرقية يستقبل وزيرة الثقافة لحضور "ابدأ حلمك" -
حريق في مخبز بالبدرشين.. والحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء -
"التنمية المحلية": بدء الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل الأسبوع المقبل -
القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا -
أسامة الأزهري يهنئ الدكتور علي جمعة برئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حماس تدعو إلى إسناد دولي لجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية

Print
حماس تدعو إلى إسناد دولي لجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية حماس تدعو إلى إسناد دولي لجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية

مصراوي Masrawy

06:56 م السبت 09 يناير 2021

غزة - (د ب أ)

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية اليوم السبت، إلى إسناد دولي لجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وإجراء الانتخابات العامة.

وأعلنت حماس في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن هنية وجه رسائل مكتوبة إلى الأمم المتحدة، وقادة كل من إيران والأردن وسويسرا وجنوب أفريقيا.

وبحسب البيان: استعرض هنية "جهود الحركة لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء حقبة الانقسام، وموافقتها على إجراء الانتخابات بمستوياتها المختلفة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة التوالي والترابط".

ودعا رئيس حماس قادة الدول المختلفة إلى "دعم هذه الجهود وإسنادها، والعمل على إنجاح هذه الخطوات التي من شأنها تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني".

وكانت حماس وجهت قبل أسبوع رسالة خطية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وأخرى لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتوالي.

وأعلنت حركة فتح أن عباس سيجتمع في وقت لاحق اليوم مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر لبحث إصدار المراسيم الخاصة بإجراء الانتخابات العامة.

وظل الاتفاق على انتخابات متزامنة أو متتالية نقطة خلاف متكررة بين فتح وحماس في محادثاتهما لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

ولم تجر أي انتخابات فلسطينية عامة منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) مطلع عام 2006 التي فازت بها حماس فيما جرت قبل ذلك آخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

شبكة عيون الإخبارية