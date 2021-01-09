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قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث وزوجها يتلقيان لقاح كورونا

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قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث وزوجها يتلقيان لقاح كورونا قصر باكنجهام: الملكة إليزابيث وزوجها يتلقيان لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

06:45 م السبت 09 يناير 2021

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أعلن قصر باكنجهام اليوم السبت، أن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وزوجها دوق أدنبره الأمير فيليب تلقيا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقال متحدث باسم القصر، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، إن الملكة اليزابيث البالغة من العمر 94 عاما والأمير فيليب البالغ من العمر 99 عاما تلقيا اليوم اللقاح المضاد للفيروس.

من جانبه، أكد مصدر ملكي أن الملكة والأمير تلقيا اللقاح تحت إشراف طبيب العائلة المالكة في قلعة وندسور.

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