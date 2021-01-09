رئيس البرلمان الليبي ينفي إرسال مبعوث شخصي لتركيا

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مصراوي Masrawy

طرابلس - (د ب أ)

نفى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ما تناولته عدد من وسائل الإعلام حول إرساله مبعوثًا شخصيًا إلى تركيا، قائلاً: "نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها".

وقال صالح، حسب بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، اليوم السبت: "نحن نعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لدينا ما نخفيه والشعب يشارك ويتابع في خطواتنا أولا بأول".

وأكد صالح على أن "مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه".

واختتم رئيس مجلس النواب الليبي تصريحاته قائلا: "لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية".

وفي الأيام الأخيرة تناقلت وسائل إعلام عربية تصريحات لعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، باكير أتاجان، جاء فيها أن عقيلة صالح أرسل مبعوثين إلى أنقرة "لتلقي أوامر" حول المرحلة القادمة لتسوية الأزمة في ليبيا.