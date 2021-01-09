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إيطاليا: أكثر من نصف مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

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إيطاليا: أكثر من نصف مليون شخص تلقوا لقاح كورونا إيطاليا: أكثر من نصف مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

06:41 م السبت 09 يناير 2021

روما - (د ب أ)

تتلقى أكثر من نصف مليون شخص في إيطاليا التطعيم المضاد لكوفيد- 19.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه تم إعطاء 505 آلاف جرعة في 290 موقعا، معظمها للعاملين في المجال الطبي.

واستخدم إقليم كامبانيا جنوبي البلاد، حيث تقع نابولي، 75 % من جرعاتها المتاحة، وحوالي 60 % ممن تلقوا اللقاح كانوا من النساء.

وحصلت إيطاليا 918 ألفا و 500 جرعة لقاح حتى الآن.

وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا اليوم السبت: "ما زلنا في البداية والجرعات التي لدينا حتى الآن محدودة كما هو واضح".

وأدت إحدى إجراءات لاحتواء انتشار ، وهي إغلاق المدارس، إلى تصعيد التوترات في بعض مناطق البلاد، التي كانت أول دولة في أوروبا تشهد تفشيا خطيرا للفيروس العام الماضي

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