ضربها حتى الموت.. "مصراوي" في منزل أسرة ضحية الزوج بكفر الشيخ- صور

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

سيطرت حالة من الحزن على أسرة ضحية غدر الزوج، بقرية الإصلاح قبلي في فوة بكفرالشيخ..المتهم ضربها بعصا خشبية حتى الموت، "مصراوي" توجه إلى مسقط رأس المجني عليها بقرية منشأة علي بدسوق، والتي اتشحت بالسواد حزنًا على المتوفية.

"حرمني من بنتي اللي طول عمرها حنينة.. كانت بتاخد من عندنا عشان تدي له وتكفيه وعمرها ما كانت بتشتكي إنه مجوعها..كل ما تيجي تزورنا نلاقي جسمها كله أزرق من الضرب ومع ذلك كانت مستحملة وفي النهاية جزائها يموتها".. بتلك الكلمات تحدثت عزيزة محمد الحبشي"، 60 عامًا، والدة الضحية لـ"مصراوي".

وأكدت الأم أن زوج ابنتها المتهم بقتلها كان دائم الاعتداء عليها بالضرب بألواح خشبية، وأحيانا بقطعة حديد، وكنا نلاحظ عليها أثار الضرب، وكانت ترفض الشكوى منه، وعندما كنت اعاتبها تقول لي: "اسكتي يا أمى أنا عايزة أربي عيالي وسط أبوهم وأمهم".

أما الأب رمضان الحبشي 61 عامًا، فقال: "مش ها يشفي غليلي إلا لما أشوفه متعلق على حبل المشنقة عشان ناري تهدي".

وقال عم رمضان: "قاعد في أمان الله اتصلوا بيه قالولي بتك ماتت وودوها المستشفى في فوه روحنا كلنا مستشفى فوه للتأمين الصحي لقيناها ميتة وربنا ما يوريك اللي شوفته، جسمها كله عليه آثار الضرب والجروح، ساعتها ماحدش حس باللي جوايا لما شوفت ضنايا وانا واقف على غسلها بعد تشريحها وجسمها كله أزرق من الضرب".

البداية بإخطار تلقاه اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى مركز شرطة فوه، بوصول "خضرة.ر.أ.ح"، 36 عامًا، إلى المستشفى جثة هامدة.

انتقل العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، رفقة المقدم أحمد مطاوع، وكيل الفرع، والرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة فوه، إلى مستشفى فوه للتأمين الصحي، وبسؤال والد الزوجة المجني عليها "رمضان.أ.ح"، 61 عامًا، فلاح، اتهم زوج ابنته بالتسبب في وفاتها.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، لتأديبها بسبب افتعالها خلافات معه في مسكنهم ولم يقصد قتلها.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 13 لسنة 2021 إداري مركز شرطة فوه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.