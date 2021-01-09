أخبار عاجلة

“إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له -
في الجولة 16.. مواجهة مثيرة تجمع الهلال والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة -
الهلال يعلن انتهاء علاقته بالمهاجم عمر خربين -
ياسر الشهراني هلالي حتى 2025 -
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية -
صور.. محافظ الشرقية يستقبل وزيرة الثقافة لحضور "ابدأ حلمك" -
حريق في مخبز بالبدرشين.. والحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء -
"التنمية المحلية": بدء الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل الأسبوع المقبل -
القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا -
أسامة الأزهري يهنئ الدكتور علي جمعة برئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

المفتي ينعى ضحايا طائرة الركاب الإندونيسية

Print
المفتي ينعى ضحايا طائرة الركاب الإندونيسية المفتي ينعى ضحايا طائرة الركاب الإندونيسية

مصراوي Masrawy

06:40 م السبت 09 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا طائرة الركاب الإندونيسية التي تحطمت اليوم، السبت، بالقرب من جزيرة لاكي الإندونيسية بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا وعلى متنها 62 راكبًا من بينهم 10 أطفال.

وتوجه المفتي في بيان له، السبت، بخالص العزاء والمواساة لدولة إندونيسيا قيادةً وحكومة وشعبًا، ولأسر ضحايا هذا الحادث الأليم‏، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته، و"إنا لله وإنا إليه راجعون".‏

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

شبكة عيون الإخبارية