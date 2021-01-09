مدبولي لمنتجي الأكسجين: الظرف الصحي يفرض مُضاعفة الإنتاج

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مصراوي Masrawy



(مصراوي):

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعًا، مع ممثلى الشركات المُنتجة والمُوردة للأكسجين الطبى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تنسيق الجهود لتأمين احتياجات المُستشفيات من الأكسجين الطبي، مشددًا على أن الحكومة تتابع على مدار الساعة هذا الملف مع وزيرة الصحة والسكان، التي سبق وأن عقدت بالتعاون مع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعات مع الشركات الموردة والمنتجة للأكسجين.

وأشار مدبولي إلى أن الظرف الاستثنائي المتعلق بأزمة فيروس كورونا، يفرض مسئولية مُضاعفة الإنتاج من الأكسجين الطبي، لتلبية الاحتياجات التي كانت تكفي في الظروف العادية، ولكن أصبحت تستنزف بصورة أسرع فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى ضرورة العمل معًا من أجل تلبية المصلحة القومية للدولة المصرية، فالأمر يتعلق بأرواح المواطنين، وعلينا جميعًا بذل الجهود لحمايتها.

وقدمت وزيرة الصحة مقترحات بناء على مناقشات مع منتجي الأكسجين، كما عرضت الجهود المبذولة لضبط السوق السوداء، والاتجار في أسطوانات الأكسجين، بالتنسيق مع غرفة الأزمات في وزارة الداخلية، والتلاعب في الأسعار، وعدم الالتزام بالتوريد.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الأمر يتطلب بالفعل منظومة متكاملة، سواء في الإنتاج أو التوزيع، أو التسعير، لافتة إلى أنه لا يمكن قبول أن تكون هناك سوق سوداء في هذا الظرف، أو وجود أبواب خلفية للتعاقد، مؤكدة أن الشركات المنتجة كلها وطنية وسنعمل من أجل توفير المطلوب، والتأكد من وصول الإنتاج إلى الجهات المستحقة.

وخلال الاجتماع تحدث عدد من مسئولي الشركات الموردة والمنتجة للأكسجين عن كمية الإنتاج لديهم، وما يمكن أن يضيفونه في الفترة المقبلة، وهناك مسئولو بعض مصانع الحديد أكدوا أنهم أوقفوا إنتاجها بالكامل مقابل أن يتم توفير الأكسجين للقطاع الصحي على مدار اليوم.

وفي ختام الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة تحديد المصانع التي لديها قدرة على زيادة الإنتاج، وضمان آلية التوزيع التي تضمن وصول المنتج إلى الجهة المستحقة