انطلاق برنامج القيادة التنفيذية بالتعاون مع جامعة "هارفارد" للتعليم المؤسسي

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استهدف موظفي الإدارات والأقسام في وزارة الرياضة

انطلق اليوم السبت، برنامج القيادة التنفيذية، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي، بهدف تعزيز المهارات الإدارية وتمكين القيم القيادية لموظفي الإدارات والأقسام في وزارة الرياضة بحضور ٤٠ مشاركاً "عن بعد".

وسيتعرف من خلاله المشاركون على عدة محاور، أهمها القيادة الذاتية وقيادة فريق العمل، عبر محاضرات تستمر لمدة خمسة أشهر تهدف لتنمية القدرات القيادية للملتحقين بالبرنامج من أجل مواجهة التحديات داخل بيئة العمل وخارجها، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة ٣٠٣٠.

وافتتح نائب مدير عام مدير معهد إعداد القادة هاشم داغستاني، البرنامج قائلاً: "في البداية أتقدم بالشكر لجميع المشاركين على تواجدهم، وأن هذا البرنامج يعد الثاني حيث كانت التجربة الأولى جميلة ولمسنا ردود أفعال رائعة من المشاركين وعن مدى استفادتهم من التجربة وهذا الأمر شجعنا على إقامة البرنامج للمرة الثانية".

وأكد أن المعهد يهدف لتطوير الكفاءات الرياضية السعودية وسنقدم جميع البرامج التي يحتاجها القطاع الرياضي.

ويسعى معهد إعداد القادة من خلال الشراكة مع جامعة هارفارد للتعليم المؤسسي إلى تنمية صفات القيادة لدى منسوبي القطاع الرياضي، وإكسابهم المزيد من الخبرات والمعارف الرياضية من أجل الارتقاء بالعمل الرياضي.