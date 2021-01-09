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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعًا، مع ممثلى الشركات المُنتجة والمُوردة للأكسجين الطبى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تنسيق الجهود لتأمين احتياجات المُستشفيات من الأكسجين الطبي، مشددًا على أن الحكومة تتابع على مدار الساعة هذا الملف مع وزيرة الصحة والسكان، التي سبق وأن عقدت بالتعاون مع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعات مع الشركات الموردة والمنتجة للأكسجين.

وأشار مدبولي إلى أن الظرف الاستثنائي المتعلق بأزمة فيروس كورونا، يفرض مسئولية مُضاعفة الإنتاج من الأكسجين الطبي، لتلبية الاحتياجات التي كانت تكفي في الظروف العادية، ولكن أصبحت تستنزف بصورة أسرع فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى ضرورة العمل معًا من أجل تلبية المصلحة القومية للدولة المصرية، فالأمر يتعلق بأرواح المواطنين، وعلينا جميعًا بذل الجهود لحمايتها.

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفنتاح السيسي، وجّه بزيادة احتياطاتنا اليومية لنكون قادرين على الاستجابة لأي طارئ في أي مكان، لافتًا إلى أن هذا يفرض ضرورة العمل سويًا على وضع تصور كامل لمنع حدوث أى أزمة، والتنسيق مع كل الجهات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق منذ أيام مع وزير الداخلية لتأمين وصول سيارات الأكسجين في ظل سوء الأحوال الجوية، وانعدام الرؤية نظرًا للشبورة وغلق بعض الطرق.

وأشار مدبولي إلى أنه يجب أن نعمل من أجل مضاعفة الإنتاج، وتأمين الإجراءات اللوجستية بداية من الإنتاج، وانتهاء بوصوله إلى المستشفيات في هذا الظرف الاسثنائي، وتأكيد توافر الأكسجين لأي مستشفى عام أو خاص، لافتًا إلى أن وزير الداخلية أكد أنه مستعد لتأمين وصول السيارات والتنكات في أي وقت، وتيسير إجراءات نقله على كل الطرق.

من جانبها أكدت وزيرة الصحة والسكان أن هناك تحديات عالمية فى ملف الأكسجين خاصة في ظل ارتفاع الاستهلاك، نتيجة بروتوكولات العلاج، ومشكلة التوزيع بسبب الأحوال الجوية، وتوجهت بالشكر إلى وزارة الداخلية التي تساعد بسيارات النجدة، وسيارات الإسعاف، التي تسير أمام سيارات نقل الأكسجين.

وشرحت الوزيرة إجمالي الاحتياج في الاستهلاك الحالي، والجهود المبذولة لسد الاحتياجات للمستشفيات المختلفة.

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