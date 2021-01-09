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مصراوي Masrawy



(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عفيفي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، واللواء عبدالحميد مصطفى مدير الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، واللواء أركان حرب طارق الظاهر مدير إدارة الإشارة، واللواء محمد البشاري مساعد مدير إدارة الإشارة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض منظومة شبكة الاتصالات الفضائية الخاصة بالدولة، والاستخدامات المستقبلية للقمر الصناعي "طيبة-1".