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يستعرض الاستخدامات المستقبلية للقمر الصناعي المصري "طيبة 1"

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السيسي يستعرض الاستخدامات المستقبلية للقمر الصناعي المصري "طيبة 1" يستعرض الاستخدامات المستقبلية للقمر الصناعي المصري "طيبة 1"

مصراوي Masrawy

05:51 م السبت 09 يناير 2021


(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح ، اليوم السبت، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عفيفي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، واللواء عبدالحميد مصطفى مدير الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، واللواء أركان حرب طارق الظاهر مدير إدارة الإشارة، واللواء محمد البشاري مساعد مدير إدارة الإشارة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض منظومة الاتصالات الفضائية الخاصة بالدولة، والاستخدامات المستقبلية للقمر الصناعي "طيبة-1".

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