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"إنفانتينو" يلتقي بلاعبات السعودي

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أشاد بجهود التطوير لكرة القدم النسائية

التقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني إنفانتينو، منسوبات إدارة تطوير كرة القدم النسائية ولاعبات السعودي للصالات بحضور وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالجهود المبذولة لتطوير الكرة النسائية في المملكة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد في نوفمبر الماضي، إنشاء إدارة لتطوير كرة القدم النسائية تحت إشراف عضو مجلس الإدارة أضواء العريفي.

وستتولى الإدارة وضع استراتيجية وخطة عمل مفصلة لتطوير كرة القدم النسائية، سعيًا لزيادة نسبة الممارسة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.


كما ستتولى الإدارة تعزيز ودعم ثقافة كرة القدم النسائية وتوعية المجتمع بأهمية هذه الرياضة؛ إلى جانب المشاركة في المنافسات القارية والدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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