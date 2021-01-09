مبادرة لتوزيع كمامات على الباعة في الأسواق والشوارع ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

أطلق عدد من شباب مركز الفشن جنوب بني سويف مبادرة بعنوان "نشر الوعي أمان"، لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالشوارع والأسواق، وأماكن التجمعات.

وتضمنت المبادرة توزيع 1000 كمامة مجانًا على الباعة الجائلين في الشوارع والأسواق، كعامل وقاية في ظل الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية للبسطاء من أهالي المركز بأهمية ارتداء الكمامات، وكيفية التخلص منها بشكل آمن، فضلًا عن مساعدة المرضى المطبق عليهم العزل منزلي بما يحتاجونه من أدوية.

وأوضح شباب المبادرة، أن توفير الكمامات جرى بالجهود الذاتية لمساعدة أهالي المحافظة بالتوعية، وتوفير الحد الأدنى من وسائل الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشاره بين أهالي بني سويف.

وأضافوا: مبادرتنا شخصية ولا تنتمي لأي حزب أو جمعية أو أي مؤسسة سواء خاصة أو حكومية، نستهدف توصيل الكمامة للمحتاج من أهلنا البسطاء غير القادرين على شراء الكمامات يوميا بأسعارها الحالية".