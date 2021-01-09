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ربطوه بحبل.. حبس 5 متهمين بالتنمر على معاق ذهنيًا فى الدقهلية

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ربطوه بحبل.. حبس 5 متهمين بالتنمر على معاق ذهنيًا فى الدقهلية ربطوه بحبل.. حبس 5 متهمين بالتنمر على معاق ذهنيًا فى الدقهلية

مصراوي Masrawy

05:42 م السبت 09 يناير 2021

الدقهلية-رامي محمود:
قررت النيابة العامة بدكرنس بمحافظة الدقهلية، تحت إشراف المستشار حسام معجوز المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، حجز المتهمين الـ5 في واقعة التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق ذهنيًا" وضربه وربطه في عمود إنارة بدافع استفزازه والسخرية منه.
كما طلبت النيابة العامة فحص كاميرات مراقبة رصدت الواقعة في مكان حدوثها والتحفظ على محتوياتها وانتداب مهندس فني لفحص الدراجة الآلية "توك توك"المضبوطة برفقة المتهمين، ورفع البصمات من الشاسيه والموتور، وبيان إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه واستدعاء مالكها الأصلي، والتحفظ على التوك توك وهواتف المتهمين .
وتلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية إخطارًا برصد المتابعة الأمنية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطعي يظهر فيهما مجموعة من الأشخاص خلال التنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
جرى ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجني عليه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

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