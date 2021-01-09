أخبار عاجلة

“إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له -
في الجولة 16.. مواجهة مثيرة تجمع الهلال والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة -
الهلال يعلن انتهاء علاقته بالمهاجم عمر خربين -
ياسر الشهراني هلالي حتى 2025 -
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية -
صور.. محافظ الشرقية يستقبل وزيرة الثقافة لحضور "ابدأ حلمك" -
حريق في مخبز بالبدرشين.. والحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء -
"التنمية المحلية": بدء الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل الأسبوع المقبل -
القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا -
أسامة الأزهري يهنئ الدكتور علي جمعة برئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

فرق الإنقاذ تبحث عن طائرة إندونيسية مفقودة وسط احتمالات بتحطمها

Print
فرق الإنقاذ تبحث عن طائرة إندونيسية مفقودة وسط احتمالات بتحطمها فرق الإنقاذ تبحث عن طائرة إندونيسية مفقودة وسط احتمالات بتحطمها

مصراوي Masrawy

05:53 م السبت 09 يناير 2021

جاكرتا - (د ب أ)

ذكر مسؤولون أنه تم إرسال فرق بحث إلى بحر جاوة، بعد أن فقدت سلطات الطيران الاتصال بطائرة ركاب تابعة لخطوط سريويجايا الممولة من الاندونيسية بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا اليوم السبت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الطائرة تقل 62 راكبا على متنها، وهي من إنتاج شركة بوينج وتعمل منذ 26 عاما.

وقال نائب العمليات في وكالة البحث والإنقاذ الوطنية، بامبانج سوريواجي، في مؤتمر صحفي: "جري تقدير موقع الطائرة أنه بين جزيرة لاكي وجزيرة لانكانج".

هاتان الجزيرتان هما جزء من "ساوزند أيلاند" الواقعة قبالة جاكرتا.

وقال: "بحسب المعلومات من الموقع، جرى العثور على عدة قطع من الحطام يشتبه أنها من الطائرة وهي على قاربنا بالفعل لمزيد من التحقيقات".

وقالت أديتا إيراواتى، متحدثة باسم وزارة النقل الاندونيسية إن الطائرة كانت في طريقها إلى بونتياناك في جزيرة بورنيو عندما تم فقدان الاتصال بها.

وذكرت قناة "مترو تي في" الإندونيسية التلفزيونية، أن سبعة أطفال وطاقما مكونا من ستة أفراد من بين ركاب الطائرة.

وأظهرت البيانات من خدمة الإنترنت السويدية "فلايت رادار 24" أن الطائرة فقدت فجأة بيانات السرعة والارتفاع بعد نحو أربع دقائق من الإقلاع.

وقال جونايدي، رئيس مقاطعة ساوزند آيلاند، لموقع "كومباس دوت كوم "الإخباري إن صيادين رأوا انفجارا بالقرب من جزيرة لاكي.

وواجهت إندونيسيا سلسلة من تحطم الطائرات في العقد الماضي، بما في ذلك كارثة لاين إير التي أودت بحياة 189 شخصًا في عام 2018 وأثارت غضبًا عالميًا ضد طائرة بوينج الجديدة "737 ماكس". وفي ديسمبر 2014، سقطت طائرة تابعة لشركة"إير آشيا جروب" في بحر جاوة وعلى متنها 162 شخصًا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

شبكة عيون الإخبارية