فرق الإنقاذ تبحث عن طائرة إندونيسية مفقودة وسط احتمالات بتحطمها

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جاكرتا - (د ب أ)

ذكر مسؤولون أنه تم إرسال فرق بحث إلى بحر جاوة، بعد أن فقدت سلطات الطيران الاتصال بطائرة ركاب تابعة لخطوط سريويجايا الممولة من الحكومة الاندونيسية بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا اليوم السبت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الطائرة تقل 62 راكبا على متنها، وهي من إنتاج شركة بوينج وتعمل منذ 26 عاما.

وقال نائب العمليات في وكالة البحث والإنقاذ الوطنية، بامبانج سوريواجي، في مؤتمر صحفي: "جري تقدير موقع الطائرة أنه بين جزيرة لاكي وجزيرة لانكانج".

هاتان الجزيرتان هما جزء من "ساوزند أيلاند" الواقعة قبالة جاكرتا.

وقال: "بحسب المعلومات من الموقع، جرى العثور على عدة قطع من الحطام يشتبه أنها من الطائرة وهي على قاربنا بالفعل لمزيد من التحقيقات".

وقالت أديتا إيراواتى، متحدثة باسم وزارة النقل الاندونيسية إن الطائرة كانت في طريقها إلى بونتياناك في جزيرة بورنيو عندما تم فقدان الاتصال بها.

وذكرت قناة "مترو تي في" الإندونيسية التلفزيونية، أن سبعة أطفال وطاقما مكونا من ستة أفراد من بين ركاب الطائرة.

وأظهرت البيانات من خدمة الإنترنت السويدية "فلايت رادار 24" أن الطائرة فقدت فجأة بيانات السرعة والارتفاع بعد نحو أربع دقائق من الإقلاع.

وقال جونايدي، رئيس مقاطعة ساوزند آيلاند، لموقع "كومباس دوت كوم "الإخباري إن صيادين رأوا انفجارا بالقرب من جزيرة لاكي.

وواجهت إندونيسيا سلسلة من حوادث تحطم الطائرات في العقد الماضي، بما في ذلك كارثة لاين إير التي أودت بحياة 189 شخصًا في عام 2018 وأثارت غضبًا عالميًا ضد طائرة بوينج الجديدة "737 ماكس". وفي ديسمبر 2014، سقطت طائرة تابعة لشركة"إير آشيا جروب" في بحر جاوة وعلى متنها 162 شخصًا.