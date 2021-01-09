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‏"خلال جلسة محاكمته".. رئيس وزراء الجزائر السابق: تلقيت سبائك ذهب من أمراء خليجيين

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‏"خلال جلسة محاكمته".. رئيس وزراء الجزائر السابق: تلقيت سبائك ذهب من أمراء خليجيين ‏"خلال جلسة محاكمته".. رئيس وزراء الجزائر السابق: تلقيت سبائك ذهب من أمراء خليجيين

مصراوي Masrawy

05:51 م السبت 09 يناير 2021

الجزائر - (د ب أ)

قال رئيس وزراء الجزائر السابق، أحمد أويحيى، خلال جلسة محاكمته اليوم السبت، إنه تلقى خلال فترة توليه رئاسة من أمراء في دول الخليج العربية 60 سبيكة ذهب، مقابل حصولهم على رخص الصيد بجنوب البلاد.

وأضاف أحمد أويحيى خلال جلسة المحاكمة الخاصة بملف تركيب السيارات وقضية تمويل الحملة الانتخابية، التي يحاكم فيها رفقة شخصيات بارزة في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة: "كان المسؤولون يمنحون رخصا للصيد مقابل هدايا"، مشيرًا إلى أنه عرض الـ 60 سبيكة ذهبية على بنك الجزائر ولكنه رفضها".

وأوضح أحمد أويحي أن رفض البنك المركزي هذه السبائك دفعه لبيعها في السوق الموازية بمبلغ 350 مليون بالعملة المحلية.

ونفى أويحيى تهم الرشوة الموجهة ضده، قائلاً إنه دافع عن مصالح البلاد.

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