إسرائيل ترصد أولى إصاباتها بسلالة كورونا الجديد

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مصراوي Masrawy

تل أبيب - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم السبت، عن أول أربع إصابات بالمتغاير الجديد من فيروس كورونا الذي ظهر أول مرة في جنوب أفريقيا.

وجرى اكتشاف الإصابات في شخص جاءت نتائج تحاليله إيجابية للفيروس كان قد وصل البلاد، بالإضافة إلى أسرة كانت أثبتت التحاليل إيجابيتها للمتغاير الذي أصيب به شخص كان قد وصل إسرائيل مؤخرا.

يشار إلى أن دخول إسرائيل من جنوب أفريقيا مسموح فقط في حالات استثنائية وجرى فرض قواعد حجر صحي أكثر صرامة منذ أمس الجمعة.

وتضرب إسرائيل موجة ثالثة من فيروس كورونا نجم عنها عدد كبير من الإصابات . ودخل إغلاق صارم على مستوى البلاد مجددا منذ أمس الجمعة فيما تسير حملة التطعيم الشاملة بالتوازي.

ومن ناحية أخرى لايزال الفلسطينيون بانتظار اللقاحات . وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أنه ليس هناك حتى اليوم موعد لتسلم الجرعات ولكنها سوف تصل على الأرجح في الربع الأول من العام.