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الأردن يجيز الاستعمال الطارىء للقاح سينوفارم الصيني

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الأردن يجيز الاستعمال الطارىء للقاح سينوفارم الصيني الأردن يجيز الاستعمال الطارىء للقاح سينوفارم الصيني

مصراوي Masrawy

05:46 م السبت 09 يناير 2021

عمّان- (أ ف ب):

منح الأردن، السبت، "ترخيصا طارئا" لإستعمال لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد ليصبح ثاني لقاح تتم إجازته بعد فايزر/بايونتيك، وفق ما أكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية الرسمية.

وقال مدير المؤسسة نزار المهيدات في تصريحات لتلفزيون "المملكة" الرسمي إنه "تمت إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي +سينوفارم+ ضد المستجد، وهو بذلك يكون ثاني لقاح متاح استخدامه في الأردن بعد لقاح +فايزر/بايونتيك+".

وأضاف إن "المؤسسة أجازت المطعوم بعد إستكمال الوثائق المطلوبة لغايات الاستخدام الطارئ"، مشيرا إلى أنه "ثاني مطعوم يتم إجازته من قبل المؤسسة لمكافحة فيروس كورونا".

وأعلنت مختبرات سينوفارم الصينية نهاية الشهر الماضي أن لقاحها فعال ضد كوفيد-19 بنسبة 79%.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت منتصف الشهر الماضي ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح فايزر/بايونتيك لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

في السياق نفسه، أعلن الامين العام لوزارة الصحة الأردنية وائل الهياجنة في تصريحات لقناة "المملكة" مساء السبت، أن "الدفعة الأولى من لقاح سينوفارم ستصل الى المملكة منتصف هذه الليلة"، مشيرا إلى أن "المملكة طلبت مئات الآلاف من الجرعات من هذا اللقاح وستصل هذه الجرعات على شكل دفعات أسبوعيا".

وأضاف الهياجنة "كما أن الدفعة الأولى من لقاح فايزر/بايونتيك ستصل الى المملكة بعد غد الإثنين"، مشيرا إلى أن "المملكة ستتلقى ما لا يقل عن 200 الف جرعة من هذا المطعوم خلال الربع الأول من العام الحالي وعلى شكل دفعات أسبوعيا".

وبحسب الهياجنة فإنه "من المؤمل أن تبدأ عمليات التلقيح هذا الأسبوع"، مشيرا إلى أن "حوالى 200 الف شخص سجلوا حتى الآن أسماءهم على المنصة" التي اطلقتها وزارة الصحة للراغبين في تلقي اللقاحات ضد كوفيد-19.

وسبق أن أعلن وزير الصحة نذير عبيدات أن المملكة ستحصل على مليون جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك و650 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/اكسفورد وان هناك اتفاقيات مع "جونسون آند جونسون".

وحملة التطعيم ستستهدف في البداية مابين 20 الى 25 في المئة من عدد سكان المملكة البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة.

ووصلت 20 ثلاجة لحفظ اللقاحات وتم توزيعها في أنحاء المملكة. كما تم تحديد 29 مركزا في مختلف محافظات المملكة لإعطاء اللقاحات.

وكان عبيدات صرح في نوفمبر الماضي بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

وسجل الأردن حتى الآن 305 آلاف و163 إصابة مؤكدة بالفيروس و3989 وفاة.

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