بلاغ يتهم مصريا و٤ ليبيين بالاتجار في البشر والنصب بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

اتهم ٣ شباب بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مصري و٤ آخرين من دولة ليبيا بالنصب، وإيهامهم بإمكانية توفير فرص عمل لهم بدولة ليبيا عن طريق دولة الإمارات "هجرة غير شرعية " مقابل ٢٥٠٠ دولار لكل منهم.

وأضافوا أنهم دفعوا جزء من المبلغ المطلوب، وعند الذهاب إلى المطار فوجئوا بعدم وجود تأشيرات وتذاكر سفر بأسمائهم.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية ، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من كل من "عادل ع. ف " ٢٣ عامًا ، دبلوم زراعة وشقيقه "محمد .ع.ف " ٣٤ عامًا، كهربائي سيارات، و"محمود .ع. م " ،٣٢ عاما عامل ، وجميعهم يقيمون قرية الزهايرة دائرة المركز، بقيام كل من "إبراهيم. ح" مصري الجنسية " وعدد "٤" أشخاص ليبيين هم كل من " نوري .ع." ،"وفتحي.ا" ،" عمر . ع.م " ،" طارق .ا" بإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم وتسفيرهم إلى دولة ليبيا.

وأثناء توجه المبلغين إلى مطار برج العرب بالإسكندرية للسفر فوجئوا بعدم وجود تأشيرات أو تذاكر للسفر فقاموا بالإبلاغ متهمين إياهم بالنصب والاتجار في البشر.

قيد المحضر برقم ٣٩٩ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز السنبلاوين ، وجاري العرض على النيابة العامة.