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تصادم 5 سيارات على طريق جمصة فى الدقهلية

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تصادم 5 سيارات على طريق جمصة فى الدقهلية تصادم 5 سيارات على طريق جمصة فى الدقهلية

مصراوي Masrawy

04:55 م السبت 09 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

تسببت الشبورة المائية التى تتعرض لها البلاد فى وقوع حادث تصادم بين 5 سيارات علي طريق ( المنصورة - جمصة ) وأسفر الحادث عن إصابة شخص وتلف عدد من السيارات .

تلقي اللواء رافت عبد الباعث ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصاب على طريق (المنصورة / جمصة) أمام قرية "الروضة" دائرة المركز .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونة النقباء أحمد محسن محمد الشربيني، وبالفحص تبين أن أطراف الحادث كل من السيارة رقم ( د أ ب ١٢٤٣ بيك أب)، والسيارة رقم (د ر س ٣٨٦٩ نقل / مقطورة رن ٨٦٣ )، والسيارة رقم (ص ف ب ٢١٥ بيك أب )، والسيارة رقم (ص ر ١٨٧٩ ميكروباص ) والسيارة رقم ( د ف ع ٥٢٦٤ نقل / مقطورة دم ر ٨١٣٤).

وتبين أن سبب الحادث ، اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى واصطدامه بالسيارة الثانية بالمواجهة واصطدام بقى السيارات بالسيارة الثانية من الخلف على التوالي بسبب الشبورة.

نجم عن ذلك إصابة قائد السيارة الأولى بكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى ، بسؤال قائدي السيارات أيدوا مضمون الفحص.

لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز طلخا للعرض على النيابة العامة.

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