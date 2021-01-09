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إثيوبيا: اعتقال أحد أعضاء جبهة تحرير شعب تيجراي

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إثيوبيا: اعتقال أحد أعضاء جبهة تحرير شعب تيجراي إثيوبيا: اعتقال أحد أعضاء جبهة تحرير شعب تيجراي

مصراوي Masrawy

04:27 م السبت 09 يناير 2021

أديس أبابا- (بي بي سي):

ألقت الإثيوبية القبض على عضو مؤسس في جبهة تحرير شعب تيجراي.

وقالت وزارة الدفاع إن سبحات نيغا، وهو الآن في الثمانينيات من عمره، كان في منطقة نائية في تيجراي. وقال الجيش يوم الخميس إن عددا من كبار أعضاء جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري قتلوا أو اعتقلوا.

ووصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في تيجراي بأنه مأساوي، حيث يحتاج مليون وثلاثة ملايين شخص إلى المساعدة نتيجة للصراع، وإن الإمدادات الغذائية محدودة للغاية وتم نهب المدارس والمستشفيات والمكاتب الإدارية.

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