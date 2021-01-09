أخبار عاجلة

“إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له -
في الجولة 16.. مواجهة مثيرة تجمع الهلال والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة -
الهلال يعلن انتهاء علاقته بالمهاجم عمر خربين -
ياسر الشهراني هلالي حتى 2025 -
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية -
صور.. محافظ الشرقية يستقبل وزيرة الثقافة لحضور "ابدأ حلمك" -
حريق في مخبز بالبدرشين.. والحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء -
"التنمية المحلية": بدء الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل الأسبوع المقبل -
القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا -
أسامة الأزهري يهنئ الدكتور علي جمعة برئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 9.5 مليارات جنيه خلال أسبوع

Print
الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 9.5 مليارات جنيه خلال أسبوع الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 9.5 مليارات جنيه خلال أسبوع

مصراوي Masrawy

04:21 م السبت 09 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 56 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و9.2 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي، وأموال عام خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملاتها نظمتها إدارات الأموال العامة، والتهرب الضريبي والكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وشملت القضايا: ضبط 74687 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 65,092,819 جنيه.

وضبط 1407 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها 164 قضية ضرائب عامة، وكشف 194 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و58 قضية في مجال الجمارك، و3 قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و368 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 399 حكم قضائي، و205 قضية تحرى مدين ولجان فحص.

وكذا ضبط 9 قضايا في مجالات مكافحة جرائم إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي تشمل، "تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال، و7 قضايا في مجالات اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - احتيال مصرفي – احتيال عبر الإنترنت - غسل أموال - كسب غير مشروع".. بقيمة إجمالية بلغت 9260884008 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

حدث في 8 ساعات| السيسي يتحدث عن موقف مصر تجاه السودان و16 قرارًا جديدًا للحكومة

شبكة عيون الإخبارية