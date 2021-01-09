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تجديد حبس الأب المتهم باغتصاب ابنته في المطرية

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تجديد حبس الأب المتهم باغتصاب ابنته في المطرية تجديد حبس الأب المتهم باغتصاب ابنته في المطرية

مصراوي Masrawy

04:10 م السبت 09 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، اليوم السبت، تجديد حبس الأب المتهم باغتصاب ابنته من ذوي الاحتياجات الخاصة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأنكر المتهم في التحقيقات اغتصاب ابنته المعاقة، فيما أقرت والدة الضحية أن والدها اعتدى عليها عدة مرات.

وقالت والدة المجني عليها إنها متزوجة منذ 18 عامًا ورزقت بثلاثة أطفال، وأنها كانت تهتم بابنتها أكثر من شقيقتيها أكثر كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، واكتشفت حمل ابنتها وعندما سألتها عن الشخص قالت إنه والدها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأب المتهم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.

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