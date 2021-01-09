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"مأساة مؤلمة".. مصرع 10 أطفال حديثي الولادة في حريق بمستشفى بالهند

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"مأساة مؤلمة".. مصرع 10 أطفال حديثي الولادة في حريق بمستشفى بالهند "مأساة مؤلمة".. مصرع 10 أطفال حديثي الولادة في حريق بمستشفى بالهند

مصراوي Masrawy

04:26 م السبت 09 يناير 2021

نيودلهي- (بي بي سي):

لقي عشرة أطفال مصرعهم في حريق بقسم رعاية الأطفال حديثي الولادة تبعه انفجارات بمستشفى في الهند، في الساعات الأولى من يوم السبت.

ونجح العاملون في إنقاذ سبعة أطفال أخرين من الحريق قبل أن يصل رجال الإطفاء إلى مستشفى منطقة بهاندارا في ولاية ماهاراشترا الغربية.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن صعوبة عملية الإنقاذ والتعامل مع الحريق بسرعة بسبب الانفجارات المستمرة داخل الجناح.

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الحادث بأنه "مأساة مؤلمة للقلب".

ولم تحدد السلطات بعد سبب الحريق، وفتحت تحقيقا عاجلا في الحادث.

وقال مسؤولو المستشفى إنهم فوجئوا باشتعال النيران في القسم الخاص بالأطفال حديثي الولادة في الساعة الثانية صباحا واستمرت النيران مشتعلة لفترة طويلة.

وقالت إحدى الممرضات المناوبات إنها هرعت إلى إبلاغ سلطات المستشفى بعد أن شاهدت الدخان يتصاعد من وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة.

وقال الدكتور برامود خانات في تصريحات صحفية إن "حصيلة الوفيات في هذا الحادث المؤسف بلغت 10 مواليد بينما تم إنقاذ سبعة أخرين".

وقدم رئيس الوزراء مودي تعازيه إلى عائلات الضحايا في تغريدة على موقع تويتر.

وقال وزير الشؤون الداخلية الهندي أميت شاه، إنه "يتألم بشدة" بسبب "الخسارة التي لا يمكن تعويضها".

بينما أعرب وزير الدفاع راجناث سينغ، عن شعوره "بحزن عميق" لسقوط قتلى، مضيفا: "تعازي القلبية للأسر المكلومة".

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