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المفوضية الأممية للاجئين: افتتاح مخيم ثان للاجئي إثيوبيا في السودان

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المفوضية الأممية للاجئين: افتتاح مخيم ثان للاجئي إثيوبيا في السودان المفوضية الأممية للاجئين: افتتاح مخيم ثان للاجئي إثيوبيا في السودان

مصراوي Masrawy

04:21 م السبت 09 يناير 2021

الخرطوم- أ ش أ:

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، أن مخيما ثانيا للاجئين افتتح في السودان لاستقبال الفارين من العنف في منطقة "تيجراي" الإثيوبية.

وذكرت الأمم المتحدة، على موقعها الإلكتروني، أنه تم نقل ما يقرب من 600 شخص إلى مخيم "تونيدبة" في ولاية القضارف، شرق السودان.

وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش، إنه كان من المستحيل قياس مستوى القتال في شمال إثيوبيا وسط استمرار القيود على الوصول، لافتا إلى أنه "في الوقت الحالي، لا يمكننا الوصول إلى الحدود من الجانب الإثيوبي".

وأضاف أن أولئك الذين وصلوا إلى السودان من تيجراي قالوا للعاملين في المجال الإنساني بالأمم المتحدة إنهم سافروا لعدة أيام.

وقال: "يتحدث الوافدون الجدد عن الوقوع في خضم النزاع ووقوعهم ضحايا لجماعات مسلحة مختلفة، فيما يواجهون مواقف محفوفة بالمخاطر بما في ذلك نهب منازلهم، والتجنيد الإجباري للرجال والفتيان، والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات".

وأضاف: "يصل اللاجئون ومعهم ما يزيد قليلا عن الملابس على ظهورهم، مرهقون وفي ظروف هشة، ويُقدر أن أكثر من 30 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 18 عاما وخمسة في المائة فوق 60 عاما".

وأوضح أن وكالة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين، تواصل تسجيل الوافدين الجدد على الحدود السودانية الإثيوبية، حيث عبر حوالي 800 شخص إلى شرق السودان حتى الآن، منذ بداية العام 2021.

وأشارت إلى أنه منذ أوائل نوفمبر الماضي، فر أكثر من 56 ألف لاجئ إثيوبي من البلاد.

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