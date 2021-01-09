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" للطيران" تسيِّر 59 رحلة دولية تقل 7500 راكب.. غدًا

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"مصر للطيران" تسيِّر 59 رحلة دولية تقل 7500 راكب.. غدًا " للطيران" تسيِّر 59 رحلة دولية تقل 7500 راكب.. غدًا

مصراوي Masrawy

04:03 م السبت 09 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، اليوم السبت، إن الشركة ستسيِّر رحلاتها غدًا إلى 59 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 7500 راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل ٤٤ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، جدة، كازابلانكا، الرياض، أبوظبي، الدمام، لندن، الشارقة، إسطنبول، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، تونس، روما، فرانكفورت، نيروبي، جنيف، كوبنهاجن، أمستردام، ميونخ، برلين)، و٩ رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و٦ رحلات شحن جوي؛ تنقل جميع هذه الرحلات أكثر 7500 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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