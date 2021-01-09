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تعاطف معهما.. إحالة قهوجي وعاطل للجنايات بتهمة قتل خفير في السويس

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تعاطف معهما.. إحالة قهوجي وعاطل للجنايات بتهمة قتل خفير في السويس تعاطف معهما.. إحالة قهوجي وعاطل للجنايات بتهمة قتل خفير في السويس

مصراوي Masrawy

03:51 م السبت 09 يناير 2021

السويس_ حسام الدين أحمد:

قررت النيابة العامة في السويس إحالة قهوجي وعاطل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل خفير بحي الأربعين لسرقة أثاث منزله ومبلغ مالي كان بحوزته، مستغلين تعاطفه معهما والسماح لهما بالإقامة في منزله.

وتعود وقائع القصة لمساء الخميس 3 ديسمبر الماضي، إذ تلقى اللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية إخطارا يفيد بلاغ شاب بالعثور على والده مقتول داخل شقته بضاحية الألبان التابعة لحي الأربعين.

وشكل العميد وليد شوقي رئيس إدارة البحث الجنائي فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام رشاد، وأفادت التحريات الأمنية أن وراء جريمة قتل أحمد أبو الحمد خفير جمعية، هما عامل بمقهى وعاطل إذ استغلال تعاطف المجني عليه والسماح لهم بالإقامة معه في شقته بعدما أخبراه أنهما لا لم يملكا قيمة استئجار شقة ليقيما فيها.

وعقد المتهمين العزم على قتل الخفير داخل منزله أثناء نومه، وسرقة بعض الأجهزة الكهربائية وأثاث منزله و500 جنيه وهاتف محمول كانا بحوزته، وغطيا جثته بسجاد، ثم فروا الى خارج السويس

وتوصلت المعلومات الأمنية لمكان اختباء المتهم الثاني، وجرى إعداد كمين له وضبطه وأقر بالجريمة وأنه من عرف القهوجي على الخفير، وأرشد عن مكانه، وجرى ضبطه، وأحيل المتهمين للنيابة التي قررت حبسهما حتى استوفيا المدة القانونية فأصدرت النيابة قرار الإحالة المشار إليه سابقًا.

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