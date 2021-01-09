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وزير الزراعة: 59,5 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 42 مركز تجميع ألبان بـ6 محافظات

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وزير الزراعة: 59,5 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 42 مركز تجميع ألبان بـ6 محافظات وزير الزراعة: 59,5 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 42 مركز تجميع ألبان بـ6 محافظات

مصراوي Masrawy

03:50 م السبت 09 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه اعتمد تمويل وإقراض 59,5 مليون جنيه من خلال البنك الزراعي المصري؛ لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 42 مركزًا لتجميع الألبان في 6 محافظات مختلفة.

وأكد القصير، في بيان له اليوم السبت، أنه تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، كما تم استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانوني للتمويل والاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة في أماكن تمركز صغار مربي ماشية الألبان ومنتجي الألبان.

وأشار وزير الزراعة إلى رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقًا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدي إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، ويعمل على فتح آفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج؛ مما يؤدي إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين، خصوصًا أن مراكز تجميع الألبان هي المنافذ التسويقية لصغار مربي ماشية .

ومن ناحيته، قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، إنه قد تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيًّا على أرض الواقع وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز والتي تقوم بدورها برفع تقريرها الفني للعرض على اللجنة التنسيقية للبت في اعتماد التمويل اللازم بعد استكمال الدراسات الائتمانية من قِبل البنوك الممولة.

وأكد الصياد أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان في محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية والتي تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

وأضاف نائب وزير الزراعة أنه هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإنتاج الحربي لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل, وضمان الأجهزة من 10 إلى 20 سنة.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن وزير الزراعة قد وافق على إنشاء عشرة مراكز جديدة تابعة للوزارة طبقًا للمواصفات القياسية لخدمة صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان، وتكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص في محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وجنوب سيناء والغربية والبحيرة، بالإضافة إلى مركزَين في كل من الفيوم وكفر الشيخ.

ويناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أصحاب مراكز تجميع الألبان الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التي توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقًا للمواصفات القياسية, ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الإلكتروني مع القطاع على رقمَي الواتس آب التاليين: (01558626681- 01558626682).

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