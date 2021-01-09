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تحرير 31 محضرًا خلال حملة تموينية في جنوب سيناء

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تحرير 31 محضرًا خلال حملة تموينية في جنوب سيناء تحرير 31 محضرًا خلال حملة تموينية في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

03:39 م السبت 09 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت مديرية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، حملة تموينية مكبرة بمدن الطور ونويبع ودهب، تحت اشراف المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، برئاسة إبراهيم الحارون وكيل المديرية، بالتنسيق مع وحدة حماية المستهلك، ومديرية الطب البيطري، لضبط جرائم الغش التجاري.

وقال المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين، إن الحملة استهدفت المرور على المخابز والأسواق بمدينتي الطور ونويبع، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر بالمخابز، لعدم مطابقة الخبز للوزن والمواصفات.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن الحملة التفتيشية بمدينة دهب استهدفت الأسواق، لحماية المستهلك من الغش وضبط السلع الغذائية، وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرًا متنوعًا، بينهم 7 محاضر عدم إعلان التسعيرة، ومحضر بيع بأزيد من التسعيرة، ومحضرين عدم توافر الاشتراطات الصحية، و13 محضرًا لتشغيل عمالة ليس لديهم شهادات صحية

وأكد أن إجمالي عدد المخالفات التي جرى رصدها بمدن الطور ونويبع ودهب اليوم 31 محضرًا وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

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