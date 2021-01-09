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الداخلية X أسبوع.. غلق 5456 محلًا مخالفًا و86 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

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الداخلية X أسبوع.. غلق 5456 محلًا مخالفًا و86 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات الداخلية X أسبوع.. غلق 5456 محلًا مخالفًا و86 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

مصراوي Masrawy

04:09 م السبت 09 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار .

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 6327 قضية تموينية متنوعة، وضبط 2030 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 13771 أرجيلة، وغلق 5456 محلا مخالفا لمواعيد الغلق، وضبط 86977 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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مصراوي Masrawy

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