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جاكرتا.. 50 شخصًا على متن الطائرة الإندونيسية المفقودة

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جاكرتا.. 50 شخصًا على متن الطائرة الإندونيسية المفقودة جاكرتا.. 50 شخصًا على متن الطائرة الإندونيسية المفقودة
السلطات تُواصل عمليات البحث

جاكرتا.. 50 شخصًا على متن الطائرة الإندونيسية المفقودة

تُواصل السلطات الإندونيسية عمليات البحث عن الطائرة المدنية المفقودة، وكانت في رحلة داخلية وعلى متنها 62 شخصًا.

الطائرة فُقدت بعد إقلاعها مباشرة من مطار قريب من العاصمة جاكارتا، وقالت وزارة النقل الإندونيسية إن الطائرة المفقودة من طراز 737؛ حيث كانت تقوم برحلة داخلية.

وقال مسؤولون إن طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة سريويجايا فَقدت الاتصال بأي جهة في طريقها إلى بونتيناك بمقاطعة كاليمانتان.

وأقلعت الطائرة من مطار سوكارنو- هاتا الدولي في منطقة تانغيرانغ، قرب جاكارتا.

وقال موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت تراكر": إن الطائرة فقدت أكثر 3000 متر من ارتفاعها في أقل من دقيقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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