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البرازيل تفتح التأشيرات أمام السعوديين.. وهذه تكلفة الزيارة لـ5 سنوات

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البرازيل تفتح التأشيرات أمام السعوديين.. وهذه تكلفة الزيارة لـ5 سنوات البرازيل تفتح التأشيرات أمام السعوديين.. وهذه تكلفة الزيارة لـ5 سنوات
تعرّف على الشروط التي نصّت عليها الاتفاقية الثنائية بين البلدين

البرازيل تفتح التأشيرات أمام السعوديين.. وهذه تكلفة الزيارة لـ5 سنوات

جاء توقيع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية وحكومة البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة في مدينة الرياض بتاريخ 30 أكتوبر 2019؛ سعيًا لتعزيز علاقات الصداقة بين الحكومتين ومواطنيهما ورغبتهما المشتركة في تسهيل عملية تنقل مواطنيهما بين البلدين؛ باستثناء "الهجرة أو العمل أو الحج أو العمرة"، وأخذًا في الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.

ونصت الاتفاقية على منح كل طرف تأشيرة دخول للزيارات المتعددة لمواطني الطرف الآخر سارية لمدة 5 سنوات، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة لدى كل طرف، على ألا تتجاوز مدة الإقامة في كل سفرة 90 يومًا، وفي السنة 180 يومًا.

ويشترط أن تكون جوازات السفر للراغبين في الحصول على تأشيرة الزيارة، صالحة وسارية المفعول، ويكون رسم التأشيرة مبلغ 80 دولارًا أو ما يعادله؛ وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل (ما يعادل 300 ريال).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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