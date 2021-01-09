3790 متدرباً ضمن برنامج "جامعة بلا أسوار"

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بينهم 102 من سبع دول حول العالم

كشف التقرير النهائي لدورات ما وراء الرقمنة ضمن برنامج جامعة بلا أسوار بجامعة جدة، والذي تنظمه عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، أن عدد المسجلين في هذه الدورات بلغ (3790) منهم (102) من سبع دول عالمية، تمثلت في عدد(8) من دول أوروبا، و(20) من دول آسيا، و(4) من أمريكا الشمالية، و(62) من قارة أفريقيا، والبقية من جميع مناطق المملكة، وقد حظيت منطقة مكة المكرمة بأعلى تسجيل محلي بهذه الدورات بلغت (1916) تلاها منطقة الرياض بـ(384) متدربًا.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور أشرف باداود، أن هذه البرامج التي استمر التسجيل بها لمدة 10 أسابيع تعكس مدى اهتمام جامعة جدة بالمجتمع ليس المحلي فحسب بل والعالمي، وحضورها الرقمي المشرّف والتي لم تكن لتتحقق لولا حرص ومتابعة رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، وتأكيده المستمر بأن تكون جامعة جدة دائماً ووفق خططها واستراتيجيتها الاختيار الأول لقادة المستقبل، وأن تقتحم أسوارها وتقدم خدماتها لكافة شرائح المجتمع المحلي والعالمي.

وأضاف "باداود"، "هذه البرامج قدمت إلى جانب اللغة العربية باللغة الإنجليزية والإسبانية، وبمعدل (47) ساعة تدريبية، وشارك في تقديمها (32) مدرباً من (10) جهات من كليات ومعاهد الجامعة المتخصصة، وشملت مجموعة من البرامج التي تهم شرائح متنوعة للأسرة والمجتمع وفي عدد من المجالات الحديثة.